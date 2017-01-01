Концерт оркестра «МосБрас» в парке «Останкино» в рамках Фестиваля духовых оркестров

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6 августа в «Зеленом театре. Сцена на воде» парка «Останкино» в рамках III Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ прошёл концерт московского духового оркестра «МосБрас». Гости парка услышали завсегдатаев клубов и открытых площадок, попадающих со своим неотразимым медно-барабанным драйвом во все без исключения музыкальные форматы: от великосветской «Усадьбы джаз» до хипповских «Пустых холмов», от модного «Пикника Афиши» до ММКФ, где им выпало играть на церемонии закрытия.