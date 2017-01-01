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В Москве завершился фестиваль "Московское лето. Цветочный джем"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:17
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В Москве завершается фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". За две недели его посетили свыше 7,2 миллиона жителей и гостей города. Фестиваль проходил в столице с 20 июля на более чем 40 площадках. Основными темами летнего фестиваля стали сладости и цветы. Кроме того, в рамках уличного мероприятия проходили состязания кондитеров на создание рецепта для фирменных конфет “Москва”. В центре города на площади Революции для зрителей выступила группа "Пицца". В рамках “Цветочного джема” общественные пространства Москвы украсили проекты финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна - крупнейшего из подобных событий, проводившихся в Москве. С 20 июля жители и гости столицы могли любоваться уникальными композициями из цветов, кустарников и других растений от ведущих российских и иностранных ландшафтных дизайнеров. Свои работы представили мастера из пяти стран: Италии, Франции, Великобритании, Белоруссии и России.

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