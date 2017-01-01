В Сокольниках состоялся велопарад "Леди на велосипеде"

Автор: tim777 Дата публикации: 19:21

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6 августа в парке Сокольники состоялся самый элегантный велопарад 2017 года - Леди на велосипеде. В этом году знаменитый велопарад отмечает свой первый юбилей - 5 лет. На этот раз организаторы не стали ограничиваться дресс-кодом, а остановились на всеобъемлющей теме - «Признание в любви». Ведь любовь у девушек мегаполиса бывает разная: к мужчинам, к цветам, книгам, к друзьям, моде и путешествиям.... В этом году у фестиваля появилась своя стена признаний. На ней можно написать как видеопризнание в любви, так и толкование выбранного для велопарада образа. Его увидят все посетители ресурса СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Как всегда, участниц велопарада «Леди на велосипеде-2017» в Москве, помимо самого заезда, ждало немало интересного. На площадке работала beauty-зона, где можно было поправить макияж и прическу, на сцене у Фонтанной площади звучали танцевальные хиты, прошли различные конкурсы и мастер-классы. Грандиозным финалом мероприятия стало награждение участниц за самые яркие образы леди на велосипеде. По традиции мужчины допускались на велопарад только в качестве спутников леди. Но и для них есть небольшой сюрприз - в конкурсной программе впервые появилась новая номинация, в которой будет отмечена сама эффектная пара велопарада! Принять участие в велопараде могла любая леди, готовая воплотить предложенный организаторами образ. Главные условия: платье, туфли на каблуках и наличие велосипеда, соответствующего образу.