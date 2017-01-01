50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Август продолжает радовать москвичей хорошей погодой

Август продолжает радовать москвичей хорошей погодой

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:20
  • 13
  • 0

Август продолжает радовать москвичей хорошей погодой

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

85 0
19:21 | tim777
В Сокольниках состоялся велопарад "Леди на велосипеде"
7 0
20:29 | HoloLena
Кемеровская кошка спасается от жары около увлажнителя воздуха