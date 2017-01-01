50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по благоустройству сквера в Огородной Слободе

Работы по благоустройству сквера в Огородной Слободе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:44
  • 13
  • 0

В небольшом сквере в переулке Огородная Слобода идут работы по благоустройству и озеленению.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
22:40 | LaimeLaim
Провал грунта у дома №7/10 строение 2 по Малому Знаменскому переулку
10 0
22:30 | LaimeLaim
Обзор погоды в столице 6 августа
33 0
31.07 10:35 | Faraon-32
Детская площадка под Брянском утонула в мусоре