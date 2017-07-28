Разбитая дорога в посёлке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области (28.07.2017 г.)
- Автор:
- ivan_nw55
- Дата публикации:
- 22:04
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У нас в посёлке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области дороги - только одно название и это в 15-ти км от города Магнитогорск. В основном все жители посёлка работают в городе Магнитогорск и людям каждый день приходиться "убивать" свои машины по сплошным ухабам. Зато налоговые уведомления о дорожном налоге приходят исправно, сил уже нет терпеть! Обращался и писал уже во все инстанции - тишина, никто не хочет обращать внимание на жителей села.Россия, Челябинская область, Верхнеуральский район, посёлок Смеловский
- 11
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