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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в посёлке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области (28.07.2017 г.)

Разбитая дорога в посёлке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области (28.07.2017 г.)

Автор:
ivan_nw55
Дата публикации:
22:04
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У нас в посёлке Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области дороги - только одно название и это в 15-ти км от города Магнитогорск. В основном все жители посёлка работают в городе Магнитогорск и людям каждый день приходиться "убивать" свои машины по сплошным ухабам. Зато налоговые уведомления о дорожном налоге приходят исправно, сил уже нет терпеть! Обращался и писал уже во все инстанции - тишина, никто не хочет обращать внимание на жителей села.

Россия, Челябинская область, Верхнеуральский район, посёлок Смеловский

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