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Авария с туристическим автобусом в Тайланде

Автор:
Nazarovvteme
Дата публикации:
06.08 22:51
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В Тайланде туристический автобус вылетел с серпантина снеся отбойники.

Тайланд, Патонг

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