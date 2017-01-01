На Енисейской улице автомобиль "Субару" врезался в столб и перевернулся на крышу

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Поздним вечером 6 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Енисейской улице, у дома 30, автомобиль "Субару" врезался в столб. Автомобиль двигался по Енисейской улице в сторону области. У дома 30 водитель не справился с управлением, автомобиль повело вправо, он врезался в мачту городского освещения, после чего задел припаркованный автомобиль "Ауди" и перевернулся на крышу. Столб упал на дорогу, перекрыв 2 полосы движения. К счастью, в ДТП серьёзно никто не пострадал. На место ЧП прибыла ремонтная бригада, которая должна убрать с проезжей части упавший столб. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.