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Главная  /  Репортажи  /  Семь тыс жителей в городе Новое Ступино Московской области сидят без света вторые сутки

Семь тыс жителей в городе Новое Ступино Московской области сидят без света вторые сутки

Автор:
Аноним
Дата публикации:
04:43
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Сидим без света всё воскресенье. Это не первый раз в этом году. МЧС нет, жители сами подключают свет. Первый эко город в подмосковье. Обещали город-сад, а живем теперь, как при царе горохе. Без света. Вода по часам. Рядом инвесторы зарубежные в экономической зоне Ступино квадрат тоже сидят без электричества. На этой неделе это второй раз. Предыдущий был месяц назад. В апреле сидели вообще 3 дня без воды и света. МОЭСК ни за что не отвечает. Мол авария, сроки не регламентированы, вас обслуживает ООО "Вертикаль", звоните им. В городе 4 квартала и частный сектор. Всего порядка 7 тыс человек. Под вечер через генераторы включили часть домов, но половина города так ни разу за сутки не получила света. В 23.00 опять весь город обесточили и отключили воду. И это Московская область.

Московская область, Ступинский р-н, Новое Ступино

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