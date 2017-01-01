Семь тыс жителей в городе Новое Ступино Московской области сидят без света вторые сутки

Автор: Аноним Дата публикации: 04:43

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Сидим без света всё воскресенье. Это не первый раз в этом году. МЧС нет, жители сами подключают свет. Первый эко город в подмосковье. Обещали город-сад, а живем теперь, как при царе горохе. Без света. Вода по часам. Рядом инвесторы зарубежные в экономической зоне Ступино квадрат тоже сидят без электричества. На этой неделе это второй раз. Предыдущий был месяц назад. В апреле сидели вообще 3 дня без воды и света. МОЭСК ни за что не отвечает. Мол авария, сроки не регламентированы, вас обслуживает ООО "Вертикаль", звоните им. В городе 4 квартала и частный сектор. Всего порядка 7 тыс человек. Под вечер через генераторы включили часть домов, но половина города так ни разу за сутки не получила света. В 23.00 опять весь город обесточили и отключили воду. И это Московская область.

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55 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191110

Московская область, Ступинский р-н, Новое Ступино