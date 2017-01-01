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Главная  /  Репортажи  /  Десятки пластиковых бутылок были "утилизированы" в реке Яуза

Десятки пластиковых бутылок были "утилизированы" в реке Яуза

Автор:
tim777
Дата публикации:
04:25
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Новый экологический инцидент в акватории реки Яуза. В районе Лефортово на Красноказарменной набережной между Лефортовским мостом и Новолефортовским мостом (участок ТТК) в реке обнаружены десятки пластиковых бутылок, которые подхваченные течением разнеслись мусорной регатой по реке в направлении Рубцовской набережной. По наблюдениям, можно установить, что ранее все данные бутылки использовались в технических целях для хранения горюче-смазочных материалов. Из-за высокого течения бутылки сносит в направлении Головинской набережной. Общая численность их составляет около нескольких десятков по 3-4 бутылки вдоль береговой линии. Стоит отметить, что это уже не первый случай обнаружения подобного способа утилизации, в декабре 2015 года на этом же месте около Лефортовского моста было обнаружено целое скопление выброшенных пластиковых бутылок - (см. тут: https://www.mreporter.ru/reports/162787). С тех пор акватория Яузы не раз становилась предметом пристального внимания неравнодушных горожан, однако со стороны служб, призванных следить за состоянием реки, пока внимания явно не достаточно, если с каждым разом Яуза становится героиней экологических приключений.

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