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В столице ясно, в вечернем небе видна Луна

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
04:31
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Луна продолжает расти. 7 августа в 21 час 09 минут по московскому времени она будет полной.

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