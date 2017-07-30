50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге

Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге

Автор:
Павел Чирков
Дата публикации:
04:38
  • 17
  • 0

Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге.

18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!


Ночью прорвало трубу с горячей водой. В результате старенькая ауди белого цвета наполовину провалилась под асфальт. Пытались вызвать владельцев соседних машин, но безуспешно. Примерно через 5 минут после прорыва приехала спец.служба по устранению аварий подобного типа для перекрытия воды.

Санкт-Петербург, Кораблестроителей, д. 40

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

55 0
04:43 | Аноним
Семь тыс жителей в городе Новое Ступино Московской области сидят без света вторые сутки
55 0
31.07 21:28 | Leobr
День Военно-Морского флота в Кронштадте - как это выглядело с Дамбы (30.07.2017 г.)
36 0
31.07 13:47 | mreportertv
Автомобиль вспыхнул во дворе дома в Красноярске
40 0
04.08 22:00 | denis_priima
Вода плохого качества идет из кранов в жилых домах станицы Северская в Краснодарском крае
51 0
30.06 11:20 | Витя Малеев
Опасные провалы асфальта образовались на дороге в Казани