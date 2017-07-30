Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге
- Автор:
- Павел Чирков
- Дата публикации:
- 04:38
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- 17
Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге.
18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
Ночью прорвало трубу с горячей водой. В результате старенькая ауди белого цвета наполовину провалилась под асфальт. Пытались вызвать владельцев соседних машин, но безуспешно. Примерно через 5 минут после прорыва приехала спец.служба по устранению аварий подобного типа для перекрытия воды.
Санкт-Петербург, Кораблестроителей, д. 40
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