Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге

Автор: Павел Чирков Дата публикации: 04:38

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Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге.

18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191115

Ночью прорвало трубу с горячей водой. В результате старенькая ауди белого цвета наполовину провалилась под асфальт. Пытались вызвать владельцев соседних машин, но безуспешно. Примерно через 5 минут после прорыва приехала спец.служба по устранению аварий подобного типа для перекрытия воды.Санкт-Петербург, Кораблестроителей, д. 40