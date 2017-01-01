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Столица кузнечного дела России Устюжна отметила 765 лет

Автор:
Leobr
Дата публикации:
05:10
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Столица кузнечного дела России Устюжна отметила 765 лет. Отметила сразу четырьмя событиями. Поздеевская ярмарка - я насчитал более 250 только ярмарочных торговых мест. Ярмарка мастеров - как с Вологодской и соседних областей, так например из Казани (рисунки на эмали). Собственно День города на многих площадках небольшого города, в котором в реку Молога впадают Ворожа и Южина (Устюжна - устье Южины). Празднику нисколько не помешал дожь, что лил весьдень. XI Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства "Железное поле" - Устюжна в допетровкие времена была центром кузнечного дела (Ворота Спасской башни Московского Кремля сделаны устюжанцами). И уже VII творческий фестиваль проводят Сергей и Антонина Андриевские. О кузнецах и певцах будут отдельные репортажи.

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