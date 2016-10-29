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Главная  /  Репортажи  /  Выставка бездомных животных "Надо брать! Летом!" прошла в Текстильщиках

Выставка бездомных животных "Надо брать! Летом!" прошла в Текстильщиках

Автор:
DELUXE TV
Дата публикации:
10:07
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В минувшую субботу, пятого августа, на прилегающей территории у КЗ "Москвич", что возле метро Текстильщики, в очередной раз прошла выставка-пристройство животных из приютов под названием "НАДО БРАТЬ! ЛЕТОМ!" На этот раз организатором благотворительного мероприятия выступил БФ "Вирта". К большому сожалению, очевидно из-за слишком хорошей, солнечной и тёплой погоды пришедших москвичей, чтобы усыновить и удочерить хвостатых очаровашек было в разы меньше самих волонтёров. И это не смотря на рекламу, анонсы и репосты в соцсетях. За пять часов проведения акции только три кошки и семь собачек обрели себе счастье в виде нового дома. Но что удивительно, это был первый случай на нашей практике, когда количество пристроенных собак превзошло количество кошек! Будем надеяться, что с приходом осени число освободившихся от дач горожан возрастёт в разы, и соответственно увеличится количество пристроенных в новые семьи животных.

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