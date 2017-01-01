50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фоторепортаж с XI Межрегионального конкурса кузнечного мастерства "Железное поле" в городе Устюжна Вологодской области

Фоторепортаж с XI Межрегионального конкурса кузнечного мастерства "Железное поле" в городе Устюжна Вологодской области

Автор:
Leobr
Дата публикации:
10:15
  • 4
  • 0

Город Устюжна, Вологодская область - считается центром кузнечного дела страны допетровских времен. Здесь добывали болотную руду и из неё получали железо на разные нужды государства до открытия подобного на Урале. И вот в Устюжне 4 и 5 августа 2017 года проводят уже XI Межрегиональный конкурс кузнечного мастерства "Железное поле". Помимо конкурса и ярмарки стало традицией в эти дни делать подарок городу. В этом году - появился памятник - железный цветок, украсивший площадь - на которой находятся памятники прошлых конкурсов.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
06.08 22:26 | LaimeLaim
Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" завершил свою работу
24 0
05:10 | Leobr
Столица кузнечного дела России Устюжна отметила 765 лет
42 0
19.04 22:10 | Иван Логинов
Размытая дорога в Вологодской области