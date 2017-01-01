Фоторепортаж с XI Межрегионального конкурса кузнечного мастерства "Железное поле" в городе Устюжна Вологодской области
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 10:15
-
- 4
Город Устюжна, Вологодская область - считается центром кузнечного дела страны допетровских времен. Здесь добывали болотную руду и из неё получали железо на разные нужды государства до открытия подобного на Урале. И вот в Устюжне 4 и 5 августа 2017 года проводят уже XI Межрегиональный конкурс кузнечного мастерства "Железное поле". Помимо конкурса и ярмарки стало традицией в эти дни делать подарок городу. В этом году - появился памятник - железный цветок, украсивший площадь - на которой находятся памятники прошлых конкурсов.
- 4
Комментарии (0)