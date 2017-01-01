В Самаре на набережной работает мобильная выставка «Самара-2018»

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 08:46

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Выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу в Самаре, проходит рядом с бассейном ЦСК ВВС. Красочные информационные стенды и 3D-экспонаты компактно расположились в «шатре», напоминающем купол стадиона «Самара Арена». Внутри посетителям предлагается ознакомиться с историей самарского края и информацией о подготовке столицы нашего региона к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Главная гордость выставки — 30 объемных моделей, изображающих уменьшенные копии Ладьи, ракеты-носителя «Союз», монумента Славы и других объектов, символизирующих Самару.