ДТП с участием Kia Cee'd и БТР произошло в Кемерово (ВИДЕО)
- Автор:
- Ярослав Ткаченко
- Дата публикации:
- 08:09
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По словам автора ролика, авария произошла в понедельник утром на пересечении улиц Сибиряков Гвардейцев и Соборной. Автомобиль "УАЗ" с сиреной и проблесковым маячком выехал на зелёный сигнал светофора при движении по улице Сибиряков Гвардейцев. Автомобиль, двигающийся перед автором видео, пропустил его, но прибавил газу, не заметив, что за УАЗом двигался в колоне БТР.
Избежать столкновения не удалось. В итоге БТР на ходу протаранил легковой автомобиль. Иномарка, как видно на кадрах, в результате ДТП получила значительные повреждения.
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