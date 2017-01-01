ДТП с участием Kia Cee'd и БТР произошло в Кемерово (ВИДЕО)

Автор: Ярослав Ткаченко Дата публикации: 08:09

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191126

ДТП с участием легковушки и военной техники попало в объектив видеорегистратора.По словам автора ролика, авария произошла в понедельник утром на пересечении улиц Сибиряков Гвардейцев и Соборной. Автомобиль "УАЗ" с сиреной и проблесковым маячком выехал на зелёный сигнал светофора при движении по улице Сибиряков Гвардейцев. Автомобиль, двигающийся перед автором видео, пропустил его, но прибавил газу, не заметив, что за УАЗом двигался в колоне БТР.Избежать столкновения не удалось. В итоге БТР на ходу протаранил легковой автомобиль. Иномарка, как видно на кадрах, в результате ДТП получила значительные повреждения.