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Главная  /  Репортажи  /  Работа дорожной техники на Тверской улице в Москве 5 августа

Работа дорожной техники на Тверской улице в Москве 5 августа

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:15
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Благодаря такой слаженной работе укладку асфальта завершили почти в два раза быстрее запланированного срока.

  • 4
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Комментарии (0)

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