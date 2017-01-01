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Удар молнии сняли на видео в Соль-Илецке

Автор:
Александр Моргунов
Дата публикации:
09:33
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Мобильному репортёру из Оренбургской области удалось запечатлеть на видео удар молнии в Соль-Илецке.

По словам очевидца, непогода пришла в город 5 августа 2017 года. Тогда в Соль-Илецке начался сильный ливень. Осадки, как сообщает автор видео, был очень неожиданными для местных жителей. Кроме того, дождь сопровождался громом и молниями, одну из которых в районе Соляных озёр (рядом с курортом) запечатлел регистратор в автомобиле мобильного репортёра.

Кроме того, как сообщают очевидцы, после плохой погоды - город "поплыл".
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