Удар молнии сняли на видео в Соль-Илецке
- Автор:
- Александр Моргунов
- Дата публикации:
- 09:33
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По словам очевидца, непогода пришла в город 5 августа 2017 года. Тогда в Соль-Илецке начался сильный ливень. Осадки, как сообщает автор видео, был очень неожиданными для местных жителей. Кроме того, дождь сопровождался громом и молниями, одну из которых в районе Соляных озёр (рядом с курортом) запечатлел регистратор в автомобиле мобильного репортёра.
Кроме того, как сообщают очевидцы, после плохой погоды - город "поплыл".
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