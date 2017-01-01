Удар молнии сняли на видео в Соль-Илецке

Автор: Александр Моргунов Дата публикации: 09:33

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191129

Мобильному репортёру из Оренбургской области удалось запечатлеть на видео удар молнии в Соль-Илецке.По словам очевидца, непогода пришла в город 5 августа 2017 года. Тогда в Соль-Илецке начался сильный ливень. Осадки, как сообщает автор видео, был очень неожиданными для местных жителей. Кроме того, дождь сопровождался громом и молниями, одну из которых в районе Соляных озёр (рядом с курортом) запечатлел регистратор в автомобиле мобильного репортёра.Кроме того, как сообщают очевидцы, после плохой погоды - город "поплыл".