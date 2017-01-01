На "Зенит-арене" прорвало систему водоотведения прямо на сотни людей перед матчем "Зенит"-"Спартак"
- Автор:
- apc1987
- Дата публикации:
- 09:43
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По словам автора ролика, прорыв произошёл примерно в 19:30. На кадрах видно, как из труб мощным потоком хлестала вода. Под трубопроводом в этом время находились болельщики. Как долго это продолжалось - не уточняется. Однако очевидцы отмечают, что им ещё повезло - ведь по трубам могла идти не холодная вода, а кипяток.
"Очередной позор "Зенит-арены" за 43 миллиарда рублей," - пишет автор ролика. Ведь потоп на "Зенит-арене", как сообщают СМИ, случаются уже не в первый раз.
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