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На "Зенит-арене" прорвало систему водоотведения прямо на сотни людей перед матчем "Зенит"-"Спартак"

Автор:
apc1987
Дата публикации:
09:43
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Коммунальная авария произошла на стадионе "Зенит-арена" накануне вечером перед началом матча "Зенит"-"Спартак". Там прорвало систему водоотведения прямо на людей. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал это видео с места ЧП.

По словам автора ролика, прорыв произошёл примерно в 19:30. На кадрах видно, как из труб мощным потоком хлестала вода. Под трубопроводом в этом время находились болельщики. Как долго это продолжалось - не уточняется. Однако очевидцы отмечают, что им ещё повезло - ведь по трубам могла идти не холодная вода, а кипяток.

"Очередной позор "Зенит-арены" за 43 миллиарда рублей," - пишет автор ролика. Ведь потоп на "Зенит-арене", как сообщают СМИ, случаются уже не в первый раз.
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