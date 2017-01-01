Асфальт кладут под дождём на трассе в ХМАО (ВИДЕО)

Автор: Юрий Филатов Дата публикации: 10:23

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191132

Асфальт кладут под дождём на трассе в ХМАО. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места событий.По словам автора видео, свидетелем ремонтных работ не по погоде он стал на трассе "Нижневартовск - Радужный" в понедельник утром. Ханты-мансийские дорожники решили не прекращать работ по укладке асфальт ни при каких погодных условиях - а именно сильном дожде, который обрушился на округ.Некоторые автомобилисты с возмущением отнеслись к такому ремонту дороги - ведь сколько продержится асфальт, уложенный таким способом - не ясно.