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Асфальт кладут под дождём на трассе в ХМАО (ВИДЕО)

Автор:
Юрий Филатов
Дата публикации:
10:23
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Асфальт кладут под дождём на трассе в ХМАО. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места событий.

По словам автора видео, свидетелем ремонтных работ не по погоде он стал на трассе "Нижневартовск - Радужный" в понедельник утром. Ханты-мансийские дорожники решили не прекращать работ по укладке асфальт ни при каких погодных условиях - а именно сильном дожде, который обрушился на округ.

Некоторые автомобилисты с возмущением отнеслись к такому ремонту дороги - ведь сколько продержится асфальт, уложенный таким способом - не ясно.
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