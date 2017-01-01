Асфальт кладут под дождём на трассе в ХМАО (ВИДЕО)
- Автор:
- Юрий Филатов
- Дата публикации:
- 10:23
-
- 23
По словам автора видео, свидетелем ремонтных работ не по погоде он стал на трассе "Нижневартовск - Радужный" в понедельник утром. Ханты-мансийские дорожники решили не прекращать работ по укладке асфальт ни при каких погодных условиях - а именно сильном дожде, который обрушился на округ.
Некоторые автомобилисты с возмущением отнеслись к такому ремонту дороги - ведь сколько продержится асфальт, уложенный таким способом - не ясно.
- 23
Комментарии (0)