Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дерево упало на автомобиль на улице Крупской в Москве

Дерево упало на автомобиль на улице Крупской в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:22
  • 20
  • 0

На юго-западе Москвы произошло ЧП. Возле дома №8 корпус 1 на улице Крупской упало дерево. Ствол перегородил проезжую часть, а крона рухнула на припаркованный во дворе жилого дома автомобиль. По словам очевидцев, дерево не выдержало сильных порывов ветра.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
10:15 | Uwis
Работа дорожной техники на Тверской улице в Москве 5 августа
23 0
10:23 | Юрий Филатов
Асфальт кладут под дождём на трассе в ХМАО (ВИДЕО)
8 0
12:32 | Azzik.eg86
Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье (ВИДЕО)
32 0
04:38 | Павел Чирков
Машина провалилась под асфальт после прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге
90 1
03.08 13:22 | ruha4444
Дерево упало на автомобиль в Ессентуках (ВИДЕО)