Дерево упало на автомобиль на улице Крупской в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:22

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191134

На юго-западе Москвы произошло ЧП. Возле дома №8 корпус 1 на улице Крупской упало дерево. Ствол перегородил проезжую часть, а крона рухнула на припаркованный во дворе жилого дома автомобиль. По словам очевидцев, дерево не выдержало сильных порывов ветра.