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Операцию по спасению косули сняли на видео в Эстонии

Автор:
lusita59
Дата публикации:
12:17
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Операцию по спасению косули сняли на видео в Эстонии. Животное металось на обочине проезжей части. К счастью, бедолагу заметили пожарные. А тех - мобильный репортёр, который запечатлел работу спасателей на видео.

В городе Кохтла-Ярве, что в Эстонии, заблудилась косуля. Животное бегало по кругу на обочине проезжей части на улице Спорди. Бедолагу заметили пожарные. "Они ехали с тушения," - поясняет мобильный репортёр. По словам автора видео, спасатели быстро приняли решение остановиться и начали действовать.

"Мы ехали вслед за огнеборцами и засняли данную операцию на видео," - пишет мобильный репортёр.

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