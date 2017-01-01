Операцию по спасению косули сняли на видео в Эстонии
- Автор:
- lusita59
- Дата публикации:
- 12:17
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- 19
В городе Кохтла-Ярве, что в Эстонии, заблудилась косуля. Животное бегало по кругу на обочине проезжей части на улице Спорди. Бедолагу заметили пожарные. "Они ехали с тушения," - поясняет мобильный репортёр. По словам автора видео, спасатели быстро приняли решение остановиться и начали действовать.
"Мы ехали вслед за огнеборцами и засняли данную операцию на видео," - пишет мобильный репортёр.
- 19
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