Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье (ВИДЕО)

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191140

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места ЧП.По словам автора видео, ЧП произошло на трассе между Уссурийском и посёлком Пограничный, в районе поворота на село Покровка. Дорога, как видно на кадрах, частично ушла под воду. Настолько, что преодолеть водную преграду по силам было разве что грузовым автомобилям."В результате, вода перекрыла движение автотранспорта на посёлок Пограничный," - пишет мобильный репортёр.