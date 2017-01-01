Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье (ВИДЕО)
- Автор:
- Azzik.eg86
- Дата публикации:
- 12:32
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По словам автора видео, ЧП произошло на трассе между Уссурийском и посёлком Пограничный, в районе поворота на село Покровка. Дорога, как видно на кадрах, частично ушла под воду. Настолько, что преодолеть водную преграду по силам было разве что грузовым автомобилям.
"В результате, вода перекрыла движение автотранспорта на посёлок Пограничный," - пишет мобильный репортёр.
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