Подъезд в жилом доме затопило после дождя в Хабаровске

Автор: Romanian Дата публикации: 13:21

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191143

"Дождь" пошёл в подъезде дома №38 на улице Лермонтова в Хабаровске.После ливня на улице осадки начались и внутри жилого дома. Причина, как сообщает мобильный репортёр, в протекающей крыше постройки. В результате - по ступеням текут едва ли не ручьи.Подобное, по словам местного жителя, повторяется в течение последних трёх лет - каждый раз после дождя. При том, что крышу в здании чинили четыре года назад. И латать кровлю заново, по словам автора видео, не торопятся.