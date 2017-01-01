Подъезд в жилом доме затопило после дождя в Хабаровске
- Автор:
- Romanian
- Дата публикации:
- 13:21
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После ливня на улице осадки начались и внутри жилого дома. Причина, как сообщает мобильный репортёр, в протекающей крыше постройки. В результате - по ступеням текут едва ли не ручьи.
Подобное, по словам местного жителя, повторяется в течение последних трёх лет - каждый раз после дождя. При том, что крышу в здании чинили четыре года назад. И латать кровлю заново, по словам автора видео, не торопятся.
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