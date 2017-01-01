Гору асфальта обнаружили на пустыре в Воронеже (ВИДЕО)
- Автор:
- Hemul1
- Дата публикации:
- 13:40
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"В стране кризис, а новый асфальт выкидывают просто так. Загрязняют окружающую среду, и тем самым создают ужасающий вид из окна. Примите пожалуйста меры!" - пишет местный житель.
По словам автора видео, эта территория относится к новому микрорайону. "На этом поле можно сделать парк, беговые дорожки, так же озеро. А так - приходиться жить в помойке. Очень обидно," - заключает автор видео.
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