Гору асфальта обнаружили на пустыре в Воронеже (ВИДЕО)

Автор: Hemul1 Дата публикации: 13:40

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191144

Пустырь на улице Урывского в Воронеже превратился буквально в свалку. "Чего здесь только нет! Даже новый асфальт сброшенный в яму!" - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры."В стране кризис, а новый асфальт выкидывают просто так. Загрязняют окружающую среду, и тем самым создают ужасающий вид из окна. Примите пожалуйста меры!" - пишет местный житель.По словам автора видео, эта территория относится к новому микрорайону. "На этом поле можно сделать парк, беговые дорожки, так же озеро. А так - приходиться жить в помойке. Очень обидно," - заключает автор видео.