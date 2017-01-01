На "Зенит-арене" снова протекла крыша (ВИДЕО)
- Автор:
- apc1987
- Дата публикации:
- 13:47
-
- 19
На зенит-арене снова течёт крышаНа "Зенит-арене" снова протекла крыша. Об этом сообщает мобильный репортёр, который запечатлел ЧП на видео накануне вечером, около 22:00.
По словам очевидца, после непогоды в Санкт-Петербурге в одном из коридоров стадиона появилась "капель". С решетчатого потолка падали капли воды, на полу - росла лужа.
Отмечается, что накануне вечером, перед матчем "Зенит" - "Спартак", на стадионе также прорвало трубу. Вода лилась на головы сотен болельщиков.
- 19
Комментарии (0)