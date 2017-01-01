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На "Зенит-арене" снова протекла крыша (ВИДЕО)

Автор:
apc1987
Дата публикации:
13:47
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На зенит-арене снова течёт крыша

На "Зенит-арене" снова протекла крыша. Об этом сообщает мобильный репортёр, который запечатлел ЧП на видео накануне вечером, около 22:00.

По словам очевидца, после непогоды в Санкт-Петербурге в одном из коридоров стадиона появилась "капель". С решетчатого потолка падали капли воды, на полу - росла лужа.

Отмечается, что накануне вечером, перед матчем "Зенит" - "Спартак", на стадионе также прорвало трубу. Вода лилась на головы сотен болельщиков.
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