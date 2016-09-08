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В Альпах разбился вертолёт

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:11
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В Альпах во время спасательной операции разбился вертолёт.

Как сообщается, он прилетел за альпинистом, который почувствовал себя плохо. Человека усадили в салон, но машина не смогла взлететь и начала кружиться на месте, едва не задев спасателя стоявшего на склоне. Происходящее снимал на видео с соседней вершины другой скалолаз. Через несколько секунд вертолёт рухнул вниз.

По словам пользователей, все, кто был на борту остались живы. Серьёзно пострадал лишь один человек - медицинский работник. Сейчас австрийские спасатели разбираются в причинах ЧП.

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