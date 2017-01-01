Чёрная вода хлынула из-под гальки на пляже в Сочи
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:47
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Прямо у кромки моря из-под гальки неожиданно хлынула жидкость с неприятным запахом. Тёмное пятно в воде разрасталось с каждой секундой. Перепуганные туристы поспешили выбраться на берег. Некоторые - достали свои мобильные телефоны и сняли ЧП на видео.
Оказывается, очевидцы наблюдали выброс питьевой воды - так прокомментировала ситуацию мэрия курортного города. Как сообщается, всё произошло после аварии на магистральном водоводе. Цвет объяснили тем, что произошёл смыв примесей земли со стен ливневого коллектора. Как сообщила администрация, патогенной флоры в море после ЧП не обнаружено.
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