В Хакасии пошёл град
- Автор:
- Вячеслав Котляр
- Дата публикации:
- 15:56
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Осадки, как сообщает местный житель, начались в понедельник вечером. С неба лил сильный дождь, который сопровождался ледяным обстрелом - градом.
Синоптики тем временем предупреждают, что ненастная погода продержится в городе в ближайшие два дня. Специалисты Главного управления МЧС России по Хакасии напоминают о том, что непогода вполне может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, повредить крыши, увеличить случаи травматизма.
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