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В Хакасии пошёл град

Автор:
Вячеслав Котляр
Дата публикации:
15:56
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Непогода вновь пришла в Республику Хакасия. По словам мобильного репортёра, здесь, в городе Черногорске пошёл град.

Осадки, как сообщает местный житель, начались в понедельник вечером. С неба лил сильный дождь, который сопровождался ледяным обстрелом - градом.

Синоптики тем временем предупреждают, что ненастная погода продержится в городе в ближайшие два дня. Специалисты Главного управления МЧС России по Хакасии напоминают о том, что непогода вполне может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, повредить крыши, увеличить случаи травматизма.
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