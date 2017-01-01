Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Потоп в Приморском крае. В Уссурийске подтоплены дома

Потоп в Приморском крае. В Уссурийске подтоплены дома

Автор:
miorica
Дата публикации:
19:13
  • 18
  • 0

Затоплен район Слабода. Все первые этажи в 4-х этажных домах заполнены. Ущерб нанесен сильный.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
19:49 | Uwis
В Москве продолжается лето
21 0
19:12 | Adzoku
Наводнение в Уссурийске
36 0
13:33 | Denis1388
Мужчина рассекает на водном мотоцикле по затопленной дороге в посёлке Сибирцево Приморского края (ВИДЕО)
49 0
31.07 16:12 | mreportertv
В Гане наводнение смыло внедорожник с людьми
49 2
15:25 | Alekseich7
Обвал грунта произошёл под старой шахтой в Приморье