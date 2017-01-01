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Главная  /  Репортажи  /  Тропический шторм встретил болельщиков московского Спартака в Санкт-Петербурге

Тропический шторм встретил болельщиков московского Спартака в Санкт-Петербурге

Автор:
Анатолий Артемеев
Дата публикации:
19:12
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Было очень страшно, на какой то момент показалось, что сейчас , вот вот должны полететь люди, так ветки и кусты начали ломаться, и перелетать на голову. Хочу напомнить, что крестовский находиться на заливе, и место полностью открыто, мы прочувствовали это ненастье полностью на своей шкуре. Порыв ветра и волн осадков были словно из фильма ужасов, пугающее большие и страшные. Телефон было страшно держать

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Комментарии (0)

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