Тропический шторм встретил болельщиков московского Спартака в Санкт-Петербурге

Автор: Анатолий Артемеев Дата публикации: 19:12

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Было очень страшно, на какой то момент показалось, что сейчас , вот вот должны полететь люди, так ветки и кусты начали ломаться, и перелетать на голову. Хочу напомнить, что крестовский находиться на заливе, и место полностью открыто, мы прочувствовали это ненастье полностью на своей шкуре. Порыв ветра и волн осадков были словно из фильма ужасов, пугающее большие и страшные. Телефон было страшно держать