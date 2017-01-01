В Московском метро запущено интернет-голосование за переименование станции "Арбатская" Филёвской линии в "Гоголевскую"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 18:16

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С 7 по 20 августа 2017 года, в Московском метро запущено интернет-голосование за переименование станции "Арбатская" Филёвской линии в "Гоголевскую". С помощью опроса на портале Wi-Fi.ru, пассажиры смогут высказаться "за" или "против" переименования одной из двух станций "Арбатская" в "Гоголевскую". Многие станции метро по всему миру носят имена великих русских классиков. В Москве это «Пушкинская», «Чеховская», «Тургеневская», «Маяковская», «Достоевская» и «Бунинская аллея». А станции, посвящённой Н.Гоголю, одному из величайших авторов русской литературы, до сих пор нет на карте крупнейшего в России метрополитена.