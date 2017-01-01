Завершены работы по благоустройству на улице Житная

Автор: tim777 Дата публикации: 19:11

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Подошли к концу работы по программе "Моя улица" в районе Якиманка. Уже сегодня горожане могут оценить обновленную улицу Житная. Рабочие в настоящий момент завершают последние штрихи, а большая часть уже доступна для горожан. Тротуар вымощен плиткой, организованы газоны, велопарковка, а также установлены новые фонари. Для автомобилистов организованы парковочные карманы, а дорога обновлена новой разметкой. Совсем скоро по данному участку улицы будет организовано движение общественного транспорта.