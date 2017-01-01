Новая остановка общественного транспорта появилась на Калужской площади

Автор: tim777 Дата публикации: 19:11

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После комплексных работ по благоустройству, проведенных в рамках проекта "Моя улица, в центре Москвы в районе Якиманка организована новая остановка общественного транспорта. Она расположена возле Калужской площади по Житной улице. Известно, что после завершения всех работ на соседних улицах и площадях, будет организована новая схема движения общественного транспорта. Согласно новой схеме маршрутные автобусы будут проезжать участок Серпуховской и Калужской площадей, минуя тоннели по верхним улицам Валовая и Житная. В рамках реализации этих работ на участке появятся новые остановки, одна из которых уже готова к эксплуатации.