Два автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения в Москве
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 19:11
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Вечером 7 августа на северо-западе столицы произошло ДТП. На улице Народного Ополчения, напротив дома 50, столкнулись 2 автомобиля: "Ford Transit Connect" и "Ford Transit", принадлежащий службе доставки. Оба автомобиля двигались в сторону улицы Алабяна. По неизвестной причине а/м "Ford Transit" врезался в правую заднюю часть а/м "Ford Transit Connect". В результате ДТП никто серьёзно не пострадал. Движение в районе аварии немного затруднено. На месте аварии находятся сотрудники ДПС, которые и установят все обстоятельства аварии.
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