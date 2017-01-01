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Главная  /  Репортажи  /  Два автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения в Москве

Два автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:11
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Вечером 7 августа на северо-западе столицы произошло ДТП. На улице Народного Ополчения, напротив дома 50, столкнулись 2 автомобиля: "Ford Transit Connect" и "Ford Transit", принадлежащий службе доставки. Оба автомобиля двигались в сторону улицы Алабяна. По неизвестной причине а/м "Ford Transit" врезался в правую заднюю часть а/м "Ford Transit Connect". В результате ДТП никто серьёзно не пострадал. Движение в районе аварии немного затруднено. На месте аварии находятся сотрудники ДПС, которые и установят все обстоятельства аварии.

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