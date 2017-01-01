Последствия ливня в Улан-Удэ

Автор: Аноним Дата публикации: 18:07

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Ежегодно после очередных обильных осадков в Улан-Удэ в ДНТ "Сосновый", происходит обвал "дороги". Доехать до домов невозможно.