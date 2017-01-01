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Последствия ливня в Улан-Удэ

Автор:
Аноним
Дата публикации:
18:07
  • 20
  • 4

Ежегодно после очередных обильных осадков в Улан-Удэ в ДНТ "Сосновый", происходит обвал "дороги". Доехать до домов невозможно.

  • 20
  • 4

Комментарии (4)

  • MRSlava
    07.08 22:59
    Уважаемый автор, напишите пожалуйста, кто автор этого видео? Спасибо.
  • kostya
    08.08 20:04
    Здравствуйте! Юлия Николаевна автор
  • MRSlava
    08.08 22:20
    Поставим вопрос по другому. Вы автор этого видео? Видео файл получен по Ватсапу.
  • kostya
    17:08
    Да это группа нашего ДНТ , делаем все чтоб обратили на нас внимание. С жителями согласованно о публикации фото и видео.
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