Пыль и камни мешают автомобилистам на дороге в Белогорском районе Республики Крым
- Автор:
- Iliass7927
- Дата публикации:
- 09:36
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По словам мобильного репортёра, водители вынуждены проезжать три километра гравийной дороги на практически минимальной скорости - 20 км/ч. Если разогнаться - есть риск утонуть в пыли или поцарапать кузов автомобиля вылетающими из-под колёс камнями. "Очень плохая дорога в селе Синекаменка," - пишет мобильный репортёр.
Местные жители отмечают, что в ненастную погоду здесь проехать ещё труднее - дорога превращается в грязевое месиво, водители боятся попросту не добраться до дома. Люди надеются, что три километра гравия заменят новым асфальтом.
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