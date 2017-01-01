Пыль и камни мешают автомобилистам на дороге в Белогорском районе Республики Крым

Автор: Iliass7927 Дата публикации: 09:36

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191167

Пыль и камни мешают автомобилистам на дороге в Белогорском районе Республики Крым.По словам мобильного репортёра, водители вынуждены проезжать три километра гравийной дороги на практически минимальной скорости - 20 км/ч. Если разогнаться - есть риск утонуть в пыли или поцарапать кузов автомобиля вылетающими из-под колёс камнями. "Очень плохая дорога в селе Синекаменка," - пишет мобильный репортёр.Местные жители отмечают, что в ненастную погоду здесь проехать ещё труднее - дорога превращается в грязевое месиво, водители боятся попросту не добраться до дома. Люди надеются, что три километра гравия заменят новым асфальтом.