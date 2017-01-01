Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пыль и камни мешают автомобилистам на дороге в Белогорском районе Республики Крым

Пыль и камни мешают автомобилистам на дороге в Белогорском районе Республики Крым

Автор:
Iliass7927
Дата публикации:
09:36
  • 20
  • 0

Пыль и камни мешают автомобилистам на дороге в Белогорском районе Республики Крым.

По словам мобильного репортёра, водители вынуждены проезжать три километра гравийной дороги на практически минимальной скорости - 20 км/ч. Если разогнаться - есть риск утонуть в пыли или поцарапать кузов автомобиля вылетающими из-под колёс камнями. "Очень плохая дорога в селе Синекаменка," - пишет мобильный репортёр.

Местные жители отмечают, что в ненастную погоду здесь проехать ещё труднее - дорога превращается в грязевое месиво, водители боятся попросту не добраться до дома. Люди надеются, что три километра гравия заменят новым асфальтом.
  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
07.08 13:40 | Hemul1
Гору асфальта обнаружили на пустыре в Воронеже (ВИДЕО)
28 0
02:53 | nasledova91
Подтопление улицы Куйбышева в городе Белогорск Амурской области
54 0
07.08 12:17 | lusita59
Операцию по спасению косули сняли на видео в Эстонии
63 0
04.08 15:06 | Ирина Сухорученко
Опасная детская площадка беспокоит жителей Севастополя
71 0
28.01 22:19 | andry
Сотрудник ДПС в республики Башкортостан раскидывает гравий на подъеме