Долгострой на улице Милашенкова в Москве

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Жители столичного района Бутырский уже не первый год задают один и тот же вопрос: "Когда же достроят дом на ул. Милашенкова, д. 6. Его начали строить еще в 2011 году. Заказчик – управление капитального строительства МЧС. Рабочие возвели стены, после чего — примерно через год — стройка остановилась. МЧС продолжает судебно-претензионную работу с организацией-подрядчиком. Суть взаимных претензий и сроки возобновления строительства пока неизвестны.