Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Заброшенный недостроенный музей в городе Саратове

Заброшенный недостроенный музей в городе Саратове

Автор:
Дмитрий Заргарян
Дата публикации:
07.08 23:27
  • 12
  • 0

В 2005 году в Парке Победы в городе Саратове решили снести детскую площадку и поставить там музей, ну так всё и забросили.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
07.08 23:40 | Аноним
Строительные работы в ночное время с нарушением закона о тишине в столице
37 0
10.07 22:10 | Аноним
Фонтан из горячей воды в городе Саратове
106 0
02.08 23:02 | tim777
Экспозиция музея "Московский транспорт" - 2017
144 0
26.09.2016 16:51 | mreportertv
В Германии из-за взрыва фосфорной бомбы начался лесной пожар