Заброшенный недостроенный музей в городе Саратове

Автор: Дмитрий Заргарян Дата публикации: 07.08 23:27

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В 2005 году в Парке Победы в городе Саратове решили снести детскую площадку и поставить там музей, ну так всё и забросили.