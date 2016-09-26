Заброшенный недостроенный музей в городе Саратове
- Автор:
- Дмитрий Заргарян
- Дата публикации:
- 07.08 23:27
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В 2005 году в Парке Победы в городе Саратове решили снести детскую площадку и поставить там музей, ну так всё и забросили.
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В 2005 году в Парке Победы в городе Саратове решили снести детскую площадку и поставить там музей, ну так всё и забросили.
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