В столичном районе Марфино идёт демонтаж ЛЭП
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:18
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На северо-востоке столицы, в районе Марфино, начался демонтаж опор линий электропередач. Рабочие уже спилили 1 опору, которая была расположена у жилых домов рядом с улицей Комдива Орлова и разобрали верхушку опоры на Сусоколовском шоссе. Осталось лишь распилить основание. Соседние опоры пока ещё с проводами, но их ждёт та же участь.ЛЭП прячут под землю во многих районах столицы. Провода убирают в бетонный тоннель, поглощающий электромагнитное излучение.
Москва, СВАО, ул. Комдива Орлова / Сусоколовское шоссе
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