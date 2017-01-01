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В столичном районе Марфино идёт демонтаж ЛЭП

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:18
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На северо-востоке столицы, в районе Марфино, начался демонтаж опор линий электропередач. Рабочие уже спилили 1 опору, которая была расположена у жилых домов рядом с улицей Комдива Орлова и разобрали верхушку опоры на Сусоколовском шоссе. Осталось лишь распилить основание. Соседние опоры пока ещё с проводами, но их ждёт та же участь.

ЛЭП прячут под землю во многих районах столицы. Провода убирают в бетонный тоннель, поглощающий электромагнитное излучение.

Москва, СВАО, ул. Комдива Орлова / Сусоколовское шоссе

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