В столичном районе Марфино идёт демонтаж ЛЭП

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На северо-востоке столицы, в районе Марфино, начался демонтаж опор линий электропередач. Рабочие уже спилили 1 опору, которая была расположена у жилых домов рядом с улицей Комдива Орлова и разобрали верхушку опоры на Сусоколовском шоссе. Осталось лишь распилить основание. Соседние опоры пока ещё с проводами, но их ждёт та же участь.

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2 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191173

ЛЭП прячут под землю во многих районах столицы. Провода убирают в бетонный тоннель, поглощающий электромагнитное излучение.Москва, СВАО, ул. Комдива Орлова / Сусоколовское шоссе