Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Ильинском сквере в Москве начались работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица"

В Ильинском сквере в Москве начались работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
07.08 23:05
  • 14
  • 0

После благоустройства там планируется открыть лектории и музей под открытым небом. По периметру сквера сделают трехъярусный «зеленый экран» из кустарников, который защитит посетителей от уличного шума и пыли. Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка «Зарядье». На время работ движение для транспорта будет перекрыто на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу. Завершить ремонт на его территории собираются ко Дню города.

Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка «Зарядье».
На время работ движение для транспорта будет перекрыто на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу. Завершить ремонт на его территории собираются ко Дню города.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
07.08 23:48 | Uwis
Улица Сретенка после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица»
11 0
07.08 23:37 | Uwis
Старая площадь после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица»
28 0
06.08 00:32 | Uwis
Хохловская площадь стремительно обретает новый облик
31 0
05.08 15:41 | PAREN
Укладка нового асфальта в Москве