В Ильинском сквере в Москве начались работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 07.08 23:05
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После благоустройства там планируется открыть лектории и музей под открытым небом. По периметру сквера сделают трехъярусный «зеленый экран» из кустарников, который защитит посетителей от уличного шума и пыли. Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка «Зарядье». На время работ движение для транспорта будет перекрыто на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу. Завершить ремонт на его территории собираются ко Дню города.Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка «Зарядье».
На время работ движение для транспорта будет перекрыто на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу. Завершить ремонт на его территории собираются ко Дню города.
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