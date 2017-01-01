В Ильинском сквере в Москве начались работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица"

Автор: Uwis Дата публикации: 07.08 23:05

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После благоустройства там планируется открыть лектории и музей под открытым небом. По периметру сквера сделают трехъярусный «зеленый экран» из кустарников, который защитит посетителей от уличного шума и пыли. Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка «Зарядье». На время работ движение для транспорта будет перекрыто на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу. Завершить ремонт на его территории собираются ко Дню города.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191176

Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка «Зарядье».На время работ движение для транспорта будет перекрыто на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу. Завершить ремонт на его территории собираются ко Дню города.