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В городе Сосновый Бор Ленинградской области сужают пешеходные дорожки

Автор:
Аноним
Дата публикации:
07.08 23:07
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В городе Сосновый Бор Ленинградской области сужают пешеходные дорожки. Решили сэкономить на асфальте.

  • 13
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