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Сквозь облака на город смотрит полная Луна

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
07.08 23:16
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Сквозь облака в вечернем небе над столицей можно рассмотреть полную Луну.

  • 18
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