Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Улица Сретенка после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица»

Улица Сретенка после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
07.08 23:48
  • 8
  • 0

Улица Сретенка после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица».

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
07.08 23:40 | Аноним
Строительные работы в ночное время с нарушением закона о тишине в столице
11 0
07.08 23:37 | Uwis
Старая площадь после завершения работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица»
14 0
07.08 23:05 | Uwis
В Ильинском сквере в Москве начались работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица"
31 0
05.08 15:41 | PAREN
Укладка нового асфальта в Москве