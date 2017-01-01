Ход строительства "парящего моста" в парке "Зарядье"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:10

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Ход строительства "парящего моста" в парке "Зарядье".

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191185

«Парящий мост» в Зарядье представляет собой тонкую воздушную конструкцию в виде буквы «V» с большим вылетом консоли над водой. Он уже возвышается над набережной и как будто парит над Москвой-рекой.«Стрела» моста составляет 70 метров, а высота конструкции над поверхностью воды - 13 метров. Для безопасности горожан ограждения будут высокими, никто не сможет перелезть через них или перепрыгнуть.Опоры моста находятся у самого его основания - на территории парка, консольная же часть конструкции не имеет опор. Несущую конструкцию моста выполнены из бетона, а декоративные элементы - из металла. При этом настил «парящего моста» будет деревянным - для комфортных прогулок москвичей.