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Ход строительства "парящего моста" в парке "Зарядье"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:10
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Ход строительства "парящего моста" в парке "Зарядье".

«Парящий мост» в Зарядье представляет собой тонкую воздушную конструкцию в виде буквы «V» с большим вылетом консоли над водой. Он уже возвышается над набережной и как будто парит над Москвой-рекой.
«Стрела» моста составляет 70 метров, а высота конструкции над поверхностью воды - 13 метров. Для безопасности горожан ограждения будут высокими, никто не сможет перелезть через них или перепрыгнуть.
Опоры моста находятся у самого его основания - на территории парка, консольная же часть конструкции не имеет опор. Несущую конструкцию моста выполнены из бетона, а декоративные элементы - из металла. При этом настил «парящего моста» будет деревянным - для комфортных прогулок москвичей.

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