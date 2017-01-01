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Подтопление улицы Куйбышева в городе Белогорск Амурской области

Автор:
nasledova91
Дата публикации:
02:53
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Очередное подтопление улицы Куйбышева в городе Белогорск Амурской области дождевыми водами

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