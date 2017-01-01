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Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 8 августа 2017 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
06:34
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8 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 8 августа, вошли репортаж автора Gusakova1996 о наводнении в Уссурийске, репортаж автора Ksandr83 о разрушении моста в Приморском крае во время наводнения, репортаж автора Azzik.eg86 о наводнении в Уссурийске, репортаж Анны Кононовой о наводнении в Уссурийске, репортаж автора Krivonosovkv о размытых железнодорожных путях во время наводнения в Приморском крае, репортаж автора Denis1388 о катании на водном мотоцикле по затопленным улицам во время наводнения в Приморском крае, репортаж автора Romanian о протечки кровли в жилом доме в Хабаровске.


Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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