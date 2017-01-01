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Возгорание автомобиля "УАЗ" с газовым баллоном в Якутске

Автор:
Valery Shadrin
Дата публикации:
06:48
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После начавшегося в машине пожара, произошел взрыв газового баллона. О пострадавших пока не известно

  • 14
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Комментарии (0)

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