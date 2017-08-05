Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске (ВИДЕО)
- Автор:
- Vadim Pavlenko
- Дата публикации:
- 11:00
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По словам автора этих кадров, ливневая вода спускалась с сопок и смывала всё на своём пути: сносило дома, заборы, сараи. "Все огороды вместе с урожаем унесло. Хозяева теперь находят свои дома в 600 метрах от постоянного места нахождения," - сообщает очевидец.
Тем временем местные жители недоумевают: "Ведь синоптики заявляли, что тайфун обойдет нас стороной," - пишет мобильный репортёр.
Напоминаем, что разрушительный циклон обрушился на Приморье накануне. Авторы из разных городов оперативно присылали свои ролики. Так, в посёлке Тихий натиска ливневого потока не выдержал мост. Участок переправы обвалился. Перестала быть безопасной объездная дорога Уссурийска. Очевидцы сообщают - автомобили практически смывало с дороги. С трудом удалось форсировать ливневую реку и автору этого ролика.
Воды было так много, что тоннели исчезали на глазах - например, как на улице Садовой в Уссурийске. Подземное сооружение высотой в четыре метра полностью затопило. Неудивительно, что некоторые решили передвигаться по улицам на водных мотоциклах - как герой этого видео.
Серьёзно пострадала и железная дорога. Кое-где размыло насыпь и рельсы буквально повисли над водой.
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